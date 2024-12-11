شرطة أبوظبي تنظم الملتقى الخامس بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان

ابوظبي - سيف اليزيد - نظمت مديرية الشؤون القانونية بقطاع شؤون القيادة في شرطة أبوظبي، الملتقى الافتراضي الخامس، تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 ديسمبر سنوياً، وذلك ضمن جهودها في نشر وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان والالتزام بمتطلبات الاتفاقيات الدولية الموقع والمصادق عليها من دولة الإمارات العربية المتحدة.



وقال العميد عبد الوهاب إبراهيم الحوسني، مدير المديرية، إن شرطة أبوظبي تشارك المؤسسات الوطنية والدولية الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار «حقوقنا، مستقبلنا، فوراً»، موضحاً أن حملة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ركزت هذا العام، على أن حقوق الإنسان هي السبيل إلى الحلول بما أنها تؤدي دورًا حاسمًا، وتشكل قوة وقائية وحماية وتحويلية من أجل الخير، لا سيما في أوقات الأزمات.وركز الملتقى على إبراز جهود وتميز عدد من منتسبي شرطة أبوظبي في مجال العمل الشرطي؛ حيث شارك عدد من المتحدثين، من بينهم متقاعدون وكوادر نسائية من مكتب شؤون الشرطة النسائية، ومن إدارة الأسلحة والمتفجرات وإدارة «ق 7» وإدارة التفتيش الأمني «K9».



وأكدت الرائد أمل خميس اليماحي، رئيسة قسم شؤون حقوق الإنسان، حرص شرطة أبوظبي على مواصلة جهودها في حماية وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، وفقاً لنهج دولة الإمارات، وبما يسهم في الالتزام بمتطلبات الاتفاقيات الدولية، ويتوافق مع العمل الشرطي.