محمد الشرقي يستقبل سفراء وقناصل دول شقيقة وصديقة

ابوظبي - سيف اليزيد - الفجيرة (وام)

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، كلاً على حدة، سلطان اللويحان العنقري، سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة، وفريدريك فلورين، سفير مملكة السويد لدى الدولة، وسعيد بن علي الهاجري، القنصل العام لدولة قطر في دبي والإمارات الشمالية، وكارل ريختر، القنصل العام للمملكة الهولندية في دبي والإمارات الشمالية.

ورحب سموه بالسفراء والقناصل الذين قدموا للسلام على سموه، متمنياً لهم بالتوفيق في أداء مهامهم.

وجرى، خلال اللقاءات، الحديث حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات التي تصب في مصلحة الأطراف.

من جانبهم، عبر السفراء والقناصل عن بالغ شكرهم وامتنانهم لسمو ولي عهد الفجيرة على حسن الاستقبال، مشيدين بالنهضة التي تشهدها إمارة الفجيرة، ودولة الإمارات، على المستويات كافة.