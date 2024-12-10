الامارات | عبدالله بن زايد وبلينكن يبحثان هاتفيا التطورات الإقليمية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي اليوم مع معالي أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مجمل التطورات الإقليمية ومنها الأوضاع في سوريا ولبنان.

محمد يوسف

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