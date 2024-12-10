الامارات | رئيس الدولة ونائبة رئيس فنزويلا يبحثان علاقات التعاون

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ونائبة رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية، الدكتورة دلسي رودريغيس، أمس، علاقات التعاون بين البلدين، وفرص تطويرها بما يخدم مصالحهما المتبادلة، ويعزز مقومات التنمية والازدهار لشعبيهما.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو رئيس الدولة، بقصر الشاطئ في أبوظبي، الدكتورة دلسي رودريغيس، التي نقلت إلى سموه تحيات رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو موروس، وتمنياته دوام التقدم والازدهار لدولة الإمارات، فيما حمّل سموه الدكتورة دلسي رودريغيس، تحياته إلى الرئيس الفنزويلي وتمنياته لبلده مزيداً من التطور.

كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد الجانبان حرصهما على دفع مسار العلاقات الإماراتية ـ الفنزويلية، وتعاون البلدين في المجالات المختلفة، بما يعزز المصالح المشتركة للبلدين، ويحقق النمو الاقتصادي المستدام لشعبيهما.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، علي بن حماد الشامسي.