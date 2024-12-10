الامارات | غداً.. طقس غائم جزئياً مع احتمال سقوط أمطار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والشمالية والجزر يصبح رطبا ليلاً وصباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الموج في الخليج العربي، خفيف إلى متوسط ،فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:34 والمد الثاني عند الساعة 21:48

الجزر الأول عند الساعة 16:07 والجزر الثاني عند الساعة 03:24

والموج في بحر عمان، خفيف إلى متوسط ،فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:05 والمد الثاني عند الساعة 05:44

الجزر الأول عند الساعة 12:21 والجزر الثاني عند الساعة 00:09

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 28 17 70 15

دبي 28 19 70 20

الشارقة 29 16 80 40

عجمان 28 21 70 30

ام القيوين 27 15 75 25

رأس الخيمة 29 14 65 20

الفجيرة 27 18 60 35

العـين 28 16 60 20

ليوا 28 15 90 30

الرويس 26 15 90 35

السلع 26 14 90 45

دلـمـا 26 19 85 50

طنب الكبرى / الصغرى 25 22 75 45

أبو موسى 26 23 75 50