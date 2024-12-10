نهيان بن مبارك يحضر أفراح الكتبي والرميثي في أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامه السيد سيف بن درويش بن أحمد الكتبي، وابنه خليفة سيف بن درويش الكتبي، بمناسبة زفاف الشاب محمد خليفة سيف بن درويش الكتبي، إلى كريمة السيد سعيد عبد الله سلطان الرميثي.

حضر الحفل الذي أقيم في فندق "ريتز كارلتون القناة الكبرى" في العاصمة أبوظبي، جمع غفير من الأهل والأصدقاء والمدعوين.

وهنّأ معاليه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالرفاء والبنين والاستقرار، داعياً الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.

من جانبهم، أعرب ذوو العريسين عن بالغ سعادتهم بهذه المناسبة، وشكرهم وتقديرهم لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، لمشاركته أفراحهم ومناسباتهم التي زادتها سعادة، معربين عن بالغ اعتزازهم بنهج التواصل والترابط الأصيل مع أبناء الوطن.

وتخللت حفل الاستقبال، عروض من الفنون الشعبية الإماراتية، واللوحات التراثية والأهازيج.