"التعليم والمعرفة" تطلق برنامج الأنشطة للعطل المدرسية

ابوظبي - سيف اليزيد - أطلقت دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي برنامج الأنشطة التعليمية والتدريبية للعُطَل المدرسية ابتداءً من عطلة الشتاء 2024، بالتعاون مع مجموعة من أبرز المؤسَّسات في القطاع. ويشمل البرنامج خيارات غنية ومتنوّعة تضمن للطلبة المشاركين تجارب مثمرة خلال العطلة المدرسية.

ويندرج هذا الإعلان في ضوء نجاح البرامج الصيفية لعام 2024، ليضمن بذلك سلسلةً مستمرةً من البرامج الهادفة خلال العطلة المدرسية، ما يعكس التزام الدائرة بتعزيز التنمية الشاملة للطلبة وإعدادهم لتحقيق النجاح في المستقبل.

وينطلق البرنامج بدءاً من 16 ديسمبر 2024 بأنشطة مُصمَّمة لتشجيع الطلبة على مواصلة التعلُّم خارج الفصل الدراسي في مجالات الفنون والرياضة والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات واللغة العربية وفنون الطهي والتربية البيئية.

وتتعاون دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي مع مجموعة من الشركاء لتنفيذ البرنامج؛ ففي مجال الإبداع الفني، تتعاون مع متحف اللوفر أبوظبي لتنظيم برنامج استوديو المبدعين الشتوي، الذي يتيح للطلبة ابتكار أعمالٍ فنية مستوحاة من نجم سهيل والقصص التراثية لمنطقة الخليج العربي. ويُمكِنهم في برنامج الفضاء الشتوي، المشاركة في سلسلة من التجارب العلمية الإبداعية الرامية إلى تعزيز ثقافة العمل الجماعي والتعبير الإبداعي.

وفي مجال الرياضة، يوفِّر نادي مانشستر سيتي، ومنصة سبورت 360، وأكاديمية ستورم برامج تدريبية مخصَّصة لمدة يومين في كرة القدم وكرة السلة والسباحة. ويحصل الفائزون على دعوة للانضمام إلى برنامج مخصَّص لاستكشاف المواهب والتدرُّب بإشراف نخبة المدربين من نادي مانشستر سيتي، ودوري جونيور إن بي إيه للناشئين، إضافةً إلى السبّاحة الأولمبية سارة الأجنف.

ويولي برنامج الأنشطة اهتماماً بعالم الطهي، حيث يقدِّم برنامج مدرسة الطهي بالتعاون مع المركز الدولي لفنون الطهي تجربةً متعددةَ الحواس، يتعلَّم خلالها المشاركون أساسيات الطهي وتحضير المعجنات وتصوير الأطعمة، ما يساعدهم على تطوير مهاراتهم في الرياضيات والكيمياء والتصوير.

ويوفِّر البرنامج للطلبة فرصة المشاركة في برنامج القراءة باللغة العربية بالتعاون مع مؤسَّسة المباركة، والذي يتضمَّن عدداً من الأنشطة التفاعلية المُصمَّمة لتمكينهم من إتقان اللغة العربية. ويمكن للطلبة الأصغر سناً استكشاف الثقافة العربية من خلال برنامج البيت العربي الشتوي للاستكشاف، وهو برنامج يستمر أسبوعين ويغطي مجالات اللغة العربية والمسرح والمهارات الإبداعية.

وتضمُّ الأنشطة كذلك برنامج أبطال البيئة بالتعاون مع مزرعة غراسيا، لتحفيز الشعور بالمسؤولية البيئية، والالتزام بالاستدامة لدى الطلبة من خلال مجموعة من الأنشطة العملية، مثل الجولات البيئية وإعادة التدوير ومشاريع حماية البيئة.

وتتعاون الدائرة مع عدد من الجامعات لتمكين طلبة المرحلة الثانوية من المشاركة في البرامج التي تُقدِّم تجارب عملية في مجالات الذكاء الاصطناعي وتعلُّم الآلة والبرمجة.

ويمكن للمشاركين متابعة برنامج مستقبل الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع مدرسة 42 أبوظبي، حيث يشاركون أولاً في برنامج ديسكوفري بيسين التدريبي المكثَّف الذي يختبر شغف المشاركين بالبرمجة، وقدرتهم على التحمُّل والالتزام، ويختتم بهاكاثون الذكاء الاصطناعي.

وتشمل الأنشطة التي يقدِّمها البرنامج في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات الأخرى برنامج الذكاء الاصطناعي لمستقبل مستدام، بالتعاون مع جامعة خليفة، وبرنامج استكشاف الذكاء الاصطناعي من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وبرنامجي هندسة الأوامر، والتدريب على علوم البيانات والذكاء الاصطناعي من جامعة الإمارات العربية المتحدة، وبرنامج الإبداع بالذكاء الاصطناعي من جامعة نيويورك أبوظبي، والبرنامج الشتوي للذكاء الاصطناعي من جامعة أبوظبي، وجميعها مصمَّمة لتزويد الطلبة بالمهارات التقنية الضرورية للمستقبل.

وقالت الدكتورة بشاير المطروشي، المدير التنفيذي لقطاع تمكين المواهب في دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي: «يمثِّل إطلاق برنامج الأنشطة تأكيداً لالتزامنا الراسخ بدعم الطلبة في أبوظبي لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم الأساسية للنجاح في المستقبل. ونطمح إلى تشجيع التعلُّم المستمر مدى الحياة من خلال تمكين الطلبة وتزويدهم بالفرص المناسبة. ونفخر بالتعاون مع مؤسَّسات بارزة لتوفير هذه المجموعة الواسعة من البرامج المكثَّفة والمصمَّمة لتوفير تجارب تعلُّم ملهمة. ونتطلَّع إلى التعاون مع المزيد من الجهات المعنية الرائدة في القطاع لتوسيع نطاق البرنامج خلال عطلات الصيف والشتاء المقبلة، ليشمل المزيد من المجالات، ويوفِّر فرصاً غنية لدعم تطوُّر جيل المستقبل».