الامارات | «الوطني» يناقش سياسة الحكومة لتعزيز «العربية» لغة رسمية للدولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة الدكتور عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، موضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور ومكانة اللغة العربية كلغة رسمية للدولة ومكون أساسي للهوية الوطنية.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: مقررة اللجنة الدكتورة مريم عبيد البدواوي، وحميد أحمد الطاير، وعائشة خميس الظنحاني، والدكتورة موزة محمد الشحي، ونجلاء علي الشامسي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، وبلال ربيع البدور الأمين العام لجائزة محمد بن راشد للغة العربية.

وجرى خلال الاجتماع التأكيد على أهمية تأصيل العلاقة بين الهوية الوطنية واللغة العربية، والتطرق إلى التحديات التي تواجه اللغة العربية، وجهود دولة الإمارات في هذا الجانب.