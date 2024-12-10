الامارات | رئيس الدولة ورئيس وزراء بريطانيا يؤكدان التزام البلدين بدعم السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، رئيس وزراء المملكة المتحدة، كير ستارمر، الذي يقوم بزيارة عمل إلى دولة الإمارات.

وبحث سموّه ورئيس الوزراء البريطاني - خلال اللقاء الذي جرى بقصر الشاطئ في أبوظبي - مسارات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

وهنأ كير ستارمر سموه بمناسبة عيد الاتحاد الـ53 لدولة الإمارات، متمنياً للدولة دوام التقدم والازدهار.

وأكد الجانبان أهمية التعاون والعمل المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، والبناء على العلاقات التاريخية التي تجمعهما.

كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مؤكدَين في هذا السياق التزام البلدين بدعم جهود تحقيق السلام والأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي.

وشدد الجانبان على ضرورة احتواء الأزمات في المنطقة، من خلال تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية.

حضر اللقاء سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، وسموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية، خلدون خليفة المبارك، ورئيس أركان القوات المسلحة، الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي، وسفير الدولة لدى المملكة المتحدة، منصور عبدالله بالهول الفلاسي.

. محمد بن زايد وكير ستارمر شددا على ضرورة احتواء الأزمات في المنطقة من خلال تغليب لغة الحوار.