الامارات | «طرق دبي» تُنجز برنامج شحذ السكك الحديدية وصيانة وتجديد 79 عربة مترو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكملت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أعمال صيانة وتجديد عربات المترو وشحذ السكك الحديدية، ضمن برنامج الصيانة الوقائية السنوي الذي يهدف إلى تعزيز كفاءة وأمان واستدامة الأصول في مترو دبي، وينسجم هذا البرنامج مع الخطة الاستراتيجية للهيئة 2030، نحو التزام دبي بالنقل الحضري المستدام، وترسيخ مكانة مترو دبي كأحد الأصول الحيوية المهمة في نظام المواصلات العامة بالإمارة.

واشتملت أهم عناصر الصيانة على شحذ قضبان السكك الحديدية على طول الخطين الأحمر والأخضر للمترو، بامتداد إجمالي قدره 189 كيلومتراً، ويُعدّ شحذ قضبان القطارات ضرورياً لإزالة العيوب السطحية، واستعادة المواصفات الأصلية للسكك الحديدية، ما يسهم في زيادة العمر الافتراضي لهذه الأصول، وتعكس هذه الجهود التزام الهيئة بتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة لراحة الركاب، واستخدمت الهيئة في هذه الأعمال معدات شحذ متطورة مزودة بـ16 حجر تشغيل تديرها فرق مدربة لضمان استمرار البنية التحتية للسكك الحديدية في وضعية آمنة وفاعلة واقتصادية على المدى البعيد.

وأكملت الهيئة إعادة تأهيل أسطول القطارات المكون من 79 قطاراً بعد قطعها مسافة تزيد على 1.5 مليون كيلومتر منذ تدشين المترو، حيث أسهم هذا البرنامج الذي تضمن تجديد وصيانة القطارات في الارتقاء بمعدل توفر ودقة مواعيد الرحلات بنسبة 99.7%، ما يضع مترو دبي ضمن أنظمة المترو الأكثر موثوقية عالمياً، وتسهم هذه العملية في الحد من احتمالات الحاجة إلى صيانة تصحيحية مستقبلية، ما يسهم بالتالي في تقليل الكُلفة على المدى البعيد.

وقال مدير إدارة صيانة القطارات في مؤسسة القطارات بهيئة الطرق والمواصلات بدبي، حسن المطوع: «يُعدّ برنامج الصيانة الوقائية للهيئة مرتكزاً أساسياً لالتزامنا بالتميّز التشغيلي والاستدامة لمترو دبي، ومن خلال تطبيق مبادرات مثل شحذ قضبان السكك الحديدية، وإعادة تأهيل أسطول القطارات، نضمن باستمرار سلامة وكفاءة وموثوقية الشبكة بكاملها، وتسهم هذه التدابير في تعزيز استدامة البنية التحتية، وتوفير التكاليف، وممارسة المسؤولية البيئية، بما يتماشى مع رؤيتنا لمستقبل خالٍ من الانبعاثات الكربونية، ولا يقتصر هدفنا على تحقيق المعايير العالمية فحسب، بل نسعى إلى صياغة معايير جديدة للنقل الحضري، وتقديم تجربة آمنة ومريحة وموثوقة للركاب».

. «طرق دبي» أكملت إعادة تأهيل أسطول القطارات المكون من 79 قطاراً، بعد قطعها مسافة تزيد على 1.5 مليون كيلومتر منذ تدشين المترو.