محمد الشرقي يستعرض مع إيرول ماسك عدداً من المشاريع التطويرية

ابوظبي - سيف اليزيد - الفجيرة (وام)

التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، المهندس ورجل الأعمال إيرول غراهام ماسك.

وجرى خلال اللقاء الحديث حول عددٍ من المشاريع التطويرية المتعلقة بمجال الطاقة والتكنولوجيا والتجارة، وبحث سبل التعاون المستقبلي، وفرص الاستثمار في هذه المجالات. وأكد سمو ولي عهد الفجيرة، اهتمام الإمارة بتعزيز فرص الاستثمار الدولي في أهم القطاعات، مشيراً إلى مكانتها العالمية الرائدة وجهة جاذبة للاستثمار، بما يخدم توجهات الإمارة واستراتيجيتها التنموية الشاملة.

ونوه سموه إلى الاهتمام البالغ الذي يوليه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، لدعم المبادرات ومشاريع الاستثمار والتطوير التي تدعم تحقيق اقتصادٍ قائمٍ على الابتكار والتطور المستدام.

وعبر إيرول غراهام ماسك عن سعادته بلقاء سمو ولي عهد الفجيرة، مشيداً برؤية الإمارة في تطوير البنية التحتية وتعزيز الابتكار، مؤكداً رغبته في المساهمة في مشاريع تطويرية جديدة تسهم في تحقيق تطلعات الفجيرة المستقبلية.