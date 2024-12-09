الامارات | مدير عام شرطة أبوظبي: التميز يعزز الأداء المؤسسي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سعادة اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، أهمية الدور المحوري للتميز كمنهج عمل وثقافة تعزز الأداء المؤسسي والوظيفي.

وأضاف سعادته، خلال تكريمه الفائزين من الأفراد والفرق والوحدات التنظيمية المتميزة في الدورة السابعة لجائزة المدير العام للتميز، أن الجائزة لم تكن فقط لتكريم الإنجازات، بل لتحفيز الجميع على الإبداع والعمل بروح الفريق لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للشرطة، وتعزيز الريادة في تقديم خدمات شرطية استباقية عالية الجودة.

وتضمن الحفل عرضاً للإنجازات الميدانية والإدارية، وشمل تكريم الإدارات الميدانية التي أظهرت فعالية وكفاءة في تنفيذ عملياتها، وفرق العمل التي أثبتت تفوقها في تنفيذ المشاريع والمبادرات الإدارية والميدانية.

كما تم الاحتفاء بالمشاريع الشرطية التي عالجت التحديات الأمنية والمجتمعية بطرق مبتكرة، إضافة إلى المبادرات المشتركة التي أبرزت قوة الشراكات الاستراتيجية.

وعلى المستوى الفردي، تم تكريم نخبة من الضباط وأفراد الشرطة المتميزين على اختلاف مجالات تخصصاتهم الميدانية والإدارية والفنية، كالبحث والتحري والتحقيق والأدلة الجنائية، والمتميزين في الاستجابة العملياتية والتدريب الميداني.

وعلى مستوى المجتمع، تم تكريم الأعمال الفنية والإعلامية المتميزة في مجال التوعية والوقاية من المخدرات.