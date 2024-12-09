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سيف بن زايد: حلبة مرسى ياس أيقونة باهرة في عالم سباقات الفورمولا 1

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ابوظبي - سيف اليزيد - أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أن حلبة مرسى ياس في أبوظبي، أيقونة باهرة في عالم سباقات الفورمولا 1، لا تزال تأسر القلوب وتخطف الأبصار في ختام جولات جائزة الاتحاد للطيران الكبرى بروعةٍ لا مثيل لها من الإبداع.

وقال سموه عبر حسابه على منصة "إكس": "حلبة مرسى ياس في أبوظبي، تلك الأيقونة الباهرة في عالم سباقات الفورمولا 1، لا تزال تأسر القلوب وتخطف الأبصار في ختام جولات جائزة الاتحاد للطيران الكبرى بروعةٍ لا مثيل لها من الإبداع، ويضجّ مضمارها بروح التنافس وشغف المتسابقين، وأجواءٍ رائعة من الإثارة والمتعة، وسط حضورٍ نوعي كبير، ومشاهدات بالملايين من جميع أنحاء العالم، بما يؤكد مكانة أبوظبي الرائدة في استضافة كبرى الفعاليات العالمية".

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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