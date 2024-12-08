الامارات | أول تعليق من شما المزروعي بعد تغيير مسمى وزارة "تنمية المجتمع" إلى "تمكين المجتمع"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علقت وزيرة تمكين المجتمع، شما بنت سهيل المزروعي، على قرار تغيير مسمى وزارة تنمية المجتمع إلى وزارة تمكين المجتمع، وذلك في إطار التعديل الوزاري الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) اليوم.

وقالت شما المزروعي عبر صفحتها الرسمية بمنصة إكس: "وزارتان..ورسالة واحدة.. التمكين والترابط ليسا مجرد سياسات، بل هما شريان الحياة للأوطان المزدهرة".

وأصافت: "مع وزارة تمكين المجتمع ووزارة الأسرة، ستبقى الإمارات دائماً وطناً يُجسد القوة والنمو والتماسك ‎نحو المستقبل.. نتطلع للعمل مع أختي الغالية معالي سناء نحو مرحلة جديدة تعيد تعريف مفهوم التماسك".

وبتوجيهات ومباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله".. أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله"، عن تغيير حكومي باستحداث وزارة "الأسرة"، وتعزيز دور وزارة تنمية المجتمع وتغيير مسماها لتصبح "وزارة تمكين المجتمع" وتعديل اختصاصاتها.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: "الأخوة والأخوات.. بناء على توجيهات أخي رئيس الدولة "حفظه الله" وبعد مباركته نعلن اليوم عن تغيير حكومي بإنشاء "وزارة الأسرة" وتتولى حقيبتها معالي سناء سهيل.. التي عملت في مجال الطفولة المبكرة والأسرة ودعم أصحاب الهمم وغيرها من قطاعات العمل المجتمعي عبر سنوات عملها في الحكومة".

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "الأسرة أولوية وطنية .. وحجر الزاوية في المسيرة .. وضمان لمستقبل الوطن.. وتوجيهات رئيس الدولة في الاجتماعات السنوية الأخيرة كانت بضرورة العمل على برامج وطنية شاملة لزيادة تكوين الأسر في الدولة، وتعزيز نموها، وتمكينها، وترسيخ تماسكها واستقرارها ورفع معدلات الخصوبة في الدولة .. والوزارة الجديدة ستكون معنية بهذا الملف الوطني المهم".

وقال سموه: "الأسرة هي النواة الصلبة التي يلتف حولها المجتمع .. وهي الضامن لاستمرار تماسكه وقوة أفراده .. والجميع من آباء وأمهات ومؤسسات وطنية معني بدعم تكوين وتمكين الأسرة.. ونتطلع لتغييرات إيجابية في هذا الملف خلال الفترة القادمة".

وأضاف سموه: "كما يشمل التعديل الحكومي تعزيز دور وزارة تنمية المجتمع وتغيير مسماها لتصبح وزارة تمكين المجتمع .. وتتولاها معالي شما المزروعي … وتعديل اختصاصات الوزارة ومهامها لتركز بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة على تطوير منظومة تمكين اجتماعي متقدمة ومتكاملة تعزز المشاركة المجتمعية.. وستعمل الوزارة على إدارة برامج التمكين والدعم الاجتماعي بما يوفر الحماية للأسر محدودة الدخل ويعزز استقرارها واستقلاليتها المالية، بالإضافة إلى دورها في تعزيز وتنظيم وتمكين القطاع الثالث وتفعيل دور مؤسسات النفع العام في دفع مسيرة التنمية في بلادنا".