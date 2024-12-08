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الامارات | قرقاش: تغييرات جيوسياسية إقليمية هائلة تستدعي الحكمة للخروج من دائرة الفوضى والعنف

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، إن "تغييرات جيوسياسية إقليمية هائلة تستدعي التمعن والحكمة والحوار للخروج من دائرة الفوضى والعنف".

وأضاف قرقاش في تدوينة عبر منصة "إكس": "سعدت بالمشاركة في حوار المنامة في نسخته العشرين، كل الشكر لوزارة الخارجية البحرينية والمعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية في المملكة المتحدة. تغييرات جيوسياسية إقليمية هائلة تستدعي التمعن والحكمة والحوار للخروج من دائرة الفوضى والعنف".

 

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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