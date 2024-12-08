الامارات | مدارس الشارقة الخاصة تحقق إنجازات نوعية في اختبارات TIMSS

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصدت مدارس إمارة الشارقة الخاصة نتائج متميزة في اختبار دراسة الاتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم TIMSS في دورته لعام 2023، محققةً مراتب إيجابية تعكس تفوقها على المستويين الوطني والإقليمي، حيث جاءت هذه النتائج كجزء من تقرير دولي عرض من قبل الجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي (IEA) ضمن ملتقى إعلان النتائج بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومكتب التربية العربي لدول الخليج، والذي أقيم في متحف المستقبل بدبي بمشاركة خبراء وممثلي جهات تعليمية دولية.

وتعتبر دراسة TIMSS إحدى المبادرات الدولية المرموقة التي تقيّم أداء الطلبة في الرياضيات والعلوم تشارك فيها دول عديدة بهدف مقارنة مستوى التعليم عالمياً، واستكشاف السبل الكفيلة بتطوير مخرجاته.

وتضمنت عينة الدراسة في مدارس الشارقة الخاصة 5567 طالباً وطالبة من الصف الرابع يمثلون 116 مدرسة و4630 طالباً وطالبة من الصف الثامن يمثلون 108 مدرسة من كافة المناهج في إمارة الشارقة التي تعتمد اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية كلغة تدريس.

وبيّنت النتائج تقدمًا ملحوظًا لمدارس الشارقة حيث احتلت المرتبة 29 عالمياً في الرياضيات و28 عالمياً في العلوم للصف الرابع من بين 72 نظاماً تعليمياً، وسجلت إنجازاً مشرفاً في الصف الثامن، حيث حققت المرتبة 10 عالمياً في الرياضيات و13 عالمياً في العلوم.

كما أظهرت النتائج أن 51 مدرسة خاصة في إمارة الشارقة حصلت على معدلاً يفوق نتائج المعدل الدولي للصف الرابع في مادة الرياضيات و38 مدرسة أعلى من المعدل الدولي في مادة العلوم. أما فيما يتعلق بنتائج الصف الثامن، فقد حققت 35 مدرسة أعلى من المعدل الدولي لمادتي الرياضيات والعلوم لدراسة TIMSS 2023.

وأكدت الدراسة حصول أربع مدارس من مدارس الشارقة الخاصة على تصنيف "المعيار الدولي المتقدم" في مادتي العلوم والرياضيات للصف الرابع، و20 مدرسة من مدارس الشارقة الخاصة على تصنيف "المعيار الدولي العالي" في مادة الرياضيات للصف الرابع، و64 مدرسة من مدارس الشارقة الخاصة على تصنيف "المعيار الدولي المتوسط" في مادة العلوم للصف الرابع و54 مدرسة في مادة الرياضيات للصف الثامن.

وبهذه المناسبة، عبرت رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، الدكتورة محدثة يحيى الهاشمي، عن فخرها بما حققته مدارس الشارقة الخاصة ووجهت التهنئة للمدارس المشاركة في هذه الاختبارات الدولية مشيدة بالجهود المخلصة التي تبذلها الهيئات الإدارية والتدريسية في المدارس الخاصة بالإضافة إلى جهود الطلبة وذويهم وبدعم ومتابعة من هيئة الشارقة للتعليم الخاص والتي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز.

واعتبرت في تصريحات صحفية، اليوم، ما وصل إليه التعليم في الإمارة نتيجة للدعم المتواصل من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، وأن الارتقاء بالعملية التعليمية في إمارة الشارقة متواصل لتحقيق المزيد من الإنجازات التي ترتقي بقطاع التعليم إلى مستويات عالمية.

وتأتي هذه النتائج البارزة انسجاماً مع رؤية هيئة الشارقة للتعليم الخاص الرامية إلى تعزيز جودة التعليم وتحقيق التميز الأكاديمي في جميع المؤسسات التعليمية في الإمارة.

وأكدت هيئة الشارقة للتعليم الخاص التزامها بتطوير مهارات الطلبة وتزويدهم ببيئة تعليمية تواكب أفضل المعايير العالمية. وتسعى الهيئة، من خلال برامجها وخططها الاستراتيجية، إلى بناء جيل مبدع قادر على المنافسة دولياً في مجالات العلوم والرياضيات، ما يسهم في دعم توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة نحو الابتكار والريادة على المستوى العالمي، فيما يمثل هذا الإنجاز خطوة جديدة نحو تحقيق رؤية إمارة الشارقة كمنارة للتعليم والتطوير المستدام.