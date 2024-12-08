«الإمارات الصحية» لـ«الاتحاد»: 5396 زيارة من أصحاب الهمم للاستفادة من خدمات الصحة النفسية

ابوظبي - سيف اليزيد - سامي عبدالرؤوف (دبي)

أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أن عدد الزيارات للاستفادة من خدمات الصحة النفسية لذوي الهمم من المواطنين والمقيمين، بلغ نحو 2118 زيارة منذ بداية العام الجاري، ليرتفع عدد الزيارات إلى 5396 زيارة قام بها ذوو الهمم إلى مستشفى الأمل بدبي التابع للمؤسسة منذ عام 2021.

وأشارت المؤسسة إلى أنه تم افتتاح عيادات خارجية لأصحاب الهمم في كل من مستشفى الكويت في الشارقة، ومستشفى عبيد الله في رأس الخيمة، ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى ضمان إعطاء الأولوية لرفاهية ورعاية الأشخاص ذوي الهمم في جميع الجوانب والمجالات.

وأشارت الدكتورة نور المهيري، مديرة إدارة الصحة النفسية بالمؤسسة، في تصريح لـ «الاتحاد»، إلى أن المؤسسة تقدم حزمة متنوعة من الخدمات لذوي الهمم على رأسها الخدمات النفسية، موضحة أن العديد من المترددين للاستفادة من هذه النوع من الخدمات، يقوم بأكثر من زيارة إلى الطبيب المختص على رحلته العلاجية.

وقالت: «الخدمات النفسية لذوي الهمم، منها ما يقدم في العيادات الخارجية، وأخرى في الأقسام الداخلية، بالإضافة إلى الرعاية المتوفرة لهم في قسم الطوارئ بمستشفى الأمل للصحة النفسية في دبي».

ولفتت إلى توفير الرعاية النهارية التي تقدم برامج التأهيل النفسي والاجتماعي والعلاج المهني، وكذلك توفير الزيارات المنزلية المعنية بتقديم برامج منع الانتكاسة والدعم النفسي والاجتماعي لأسر ذوي الهمم، موضحة أن برامج التأهيل تشمل جلسات نفسية علاجية للمرضى المقيمين في الأقسام الداخلية.

وأوضحت، أن برامج العلاج المهني في مركز الرعاية النهارية تشمل: البستنة والفنون الإبداعية والطبخ ومجموعات المشي والتمارين الرياضية والمجموعات الحسية، بالإضافة إلى اليوجا، وتحفيظ القرآن الكريم، وعلاج النطق والتخاطب، برامج تعليمية ومعرفية.

وذكرت أن قسم الطب النفسي للإعاقة الذهنية بمستشفى الأمل للصحة النفسية بدبي، هو أول قسم على مستوى الدولة وعلى الصعيد الخليجي والإقليمي، ويعمل بإشراف طبيب استشاري مختص في الطب النفسي للإعاقة الذهنية وفريق متعدد التخصصات يتكون من اختصاصي اجتماعي وممرضين والأخصائيين النفسيين الإكلينيكيين والمعالجين السلوكيين والمهنيين المختصين لفئة أصحاب الهمم.

آلية تقديم الخدمات

عن آلية تقديم الخدمات للمتعاملين من فئة ذوي الهمم، أجابت المهيري: «يتم استقبال المرضى الذين يعانون من إعاقة ذهنية من مختلف الأعمار والجنسيات في مستشفى الأمل للصحة النفسية، وذلك في العيادات الخارجية وقسم الطوارئ وكذلك الأقسام الداخلية للمرضى ومركز الرعاية النهارية.

وأضافت: «يتم تقييم الحالة ووضع الخطة العلاجية حسب احتياجات الحالة ومواطن القوة والضعف لديها، والتي تشمل العلاج الدوائي والعلاج السلوكي والإرشاد النفسي والتوجيه الأسري والبرامج التأهيلية».