الامارات | رئيس الدولة يستقبل الزعيم الروحي للطائفة الدرزية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، الشيخ موفق طريف الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في دولة إسرائيل.

ورحب سموه خلال اللقاء بالشيخ موفق طريف الذي هنأ سموه بمناسبة عيد الاتحاد الـ53 لدولة الإمارات العربية المتحدة، متمنياً للإمارات وشعبها دوام التقدم والازدهار في ظل قيادة سموه الحكيمة.

من جانبه شكر صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ موفق طريف، متمنياً له دوام الصحة والعافية وزيارة موفقة إلى دولة الإمارات.

وتطرق اللقاء إلى أهمية تعزيز القيم الإنسانية المشتركة، وتأصيل ثقافة التعايش والحوار الحضاري والسلم بين مختلف الثقافات والشعوب في العالم.

وأشاد الشيخ موفق طريف بمبادرات صاحب السمو رئيس الدولة وجهوده الخيّرة الداعمة للسلام والتنمية، إضافة إلى نهج سموه الإنساني الذي يستهدف الإنسان وبناءه في مختلف مناطق العالم.