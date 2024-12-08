الامارات | طقس اليوم صحو ورطب ليلاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، ومغبراً شرقاً أحياناً، ورطباً ليلاً مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية صباح غد.

وأوضح المركز في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة أحياناً مثيرة للغبار، خصوصاً شرقاً وشمالاً، وحركتها شمالية غربية إلى جنوبية شرقية، وسرعتها 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:37، والمد الثاني عند الساعة 08:04، ويكون الجزر الأول عند الساعة 10:38، والجزر الثاني عند الساعة 00:36.

ويكون الموج في بحر عمان خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:17، والمد الثاني عند الساعة 03:08، والجزر الأول عند الساعة 09:04، والجزر الثاني عند الساعة 20:18.