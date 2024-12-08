الامارات | فعاليات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مبادرة لتوظيف طلبة معهد الكرامة من أصحاب الهمم

أطلقت دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي مبادرة لدمج أصحاب الهمم في الإمارة، عبر إتاحة فرص استكشاف المسارات الوظيفية لطلبة معهد الكرامة للتدريب لدى عدد من شركاء الدائرة بأبوظبي، ما يمثل خطوة جديدة في دعم استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم ويتماشى مع استراتيجية الدمج التي تعتمدها الدائرة لتعزيز مشاركة هذه الفئة.

وتوفر المبادرة وظائف تجريبية للطلبة من أصحاب الهمم لتمكينهم من استكشاف السُبل المتاحة لضمان استقلاليتهم وحصولهم على فرص عمل مستقبلية، حيث تعاونت الدائرة مع عدد من الجهات الرائدة في القطاع، لتوفير فرص لـ23 طالباً إماراتياً، بما يعادل 30% من إجمالي الطلبة بمعهد الكرامة للتدريب. وتغطي هذه الفرص وظائف متنوعة، بدءاً من إدارة مكاتب التذاكر وخدمة العملاء وصولاً للتعامل مع البيانات المالية والإدارية، بما يضمن الارتقاء بمهارات المتدربين وإثراء خبرتهم. ويجري تقييم المشاركين لمنحهم فرصاً لمواصلة التدريب واستلام أدوار وظيفية قصيرة أو طويلة الأمد.