طحنون بن زايد: نتشارك التطلعات مع رواد التكنولوجيا لبناء مستقبل أفضل

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، ماسايوشي سون الرئيس التنفيذي ومؤسس «سوفت بنك».

وكتب سموه، على منصة «إكس»: «سررت بلقاء ماسايوشي سون الرئيس التنفيذي ومؤسس سوفت بنك، بحثنا معه سبل تعزيز التعاون المشترك واستكشاف الفرص الاستثمارية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي».

وأضاف سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان «نتشارك التطلعات مع كافة رواد التكنولوجيا لبناء مستقبل أفضل للأجيال المقبلة من خلال تعزيز إنتاجية الشركات والأفراد وبما ينعكس إيجاباً على جودة حياة البشر ورفاهيتهم».