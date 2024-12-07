رئيس الدولة والشيوخ وضيوف الإمارات يشهدون «مسيرة الاتحاد» لأبناء القبائل بمناسبة عيد الاتحاد الـ 53

7 ديسمبر 2024 20:45

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله» وضيوف دولة الإمارات وسمو الشيوخ، اليوم، «مسيرة الاتحاد» التي نظمها ديوان الرئاسة، بمناسبة عيد الاتحاد الـ 53 للدولة، بمشاركة أبناء القبائل من مختلف ربوع الوطن، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد لعام 2024.

وقد شهد المسيرة في منطقة الوثبة في أبوظبي كل من: فخامة محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة والوفد المرافق، وفخامة الدكتور لازاروس شاكويرا رئيس جمهورية مالاوي، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة والوفد المرافق، وعدد من ضيوف الدولة.

كما شهدها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، وعدد من الشيوخ والمعالي الوزراء وكبار المسؤولين والمواطنين.

وتبادل صاحب السمو رئيس الدولة والحضور التحية مع المشاركين في المسيرة، معرباً سموه عن سعادته بهذا التلاحم الوطني الأصيل الذي عبر خلاله أبناء الإمارات عن محبتهم وولائهم وانتمائهم لوطنهم والاعتزاز بالعمل تحت رايته الواحدة.

وقال سموه إن بلادنا ستبقى قوية بوحدتها تمضي في تحقيق تطلعاتها بإخلاص أبنائها ووفائهم وتفانيهم في رفع رايتها.

وانطلقت جموع أبناء القبائل من جميع مناطق الدولة من بوابة الحصن رافعين أعلام الإمارات، يرددون الأهازيج الشعبية التراثية المتنوعة، يعبرون خلالها عن اعتزازهم بقوة تلاحمهم وترابط نسيجهم الوطني وبقائد مسيرة الاتحاد المباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وشملت الفعاليات، عزف السلام الوطني للدولة وأغنية ترحيبية وعروض الفرق التراثية ولوحات من فنون «العازي والعيالة والندبة» بجانب استعراضات الخيل والهجن، إضافة إلى «العرض السينوغرافي الموريتاني» بعنوان «روح الأخوة» وغيرها من الفعاليات التي نالت استحسان الجمهور.

كما حلقت طائرات للقوات الجوية والدفاع الجوي تحية لصاحب السمو رئيس الدولة وضيوف الإمارات.