الامارات | منصور بن محمد يحضر أفراح المهيري والكتبي

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شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن محمد يحضر أفراح المهيري والكتبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، اليوم (السبت) حفل الاستقبال الذي أقامه فازع سعيد مطر المهيري بمناسبة زفاف نجله سهيل إلى كريمة سعيد محمد سعيد الملعاي الكتبي، وذلك في قاعة الليسيلي في دبي.
وهنّأ سموّه العروسين وذويهما، سائلاً المولى عزّ وجلّ أن يكلل حياتهما بالسعادة ويرزقهما الذرية الصالحة.
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