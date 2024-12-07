الامارات | أداء صلاة الاستسقاء في جميع مساجد الدولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" أدت جموع المصلين اليوم صلاة الاستسقاء بجميع مساجد الدولة وتوجهوا بالدعاء إلى المولى عز وجل أن ينزل الغيث المبارك النافع رحمةً بالعباد والبلاد وجميع المخلوقات، وأن ينبت الزرع ويدر الضرع إنه القادر على ذلك وهو أرحم الراحمين.

وأشاد سعادة الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بالمشاركة الواسعة من أفراد المجتمع في صلاة الاستسقاء اقتداءً بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في طلب نزول الغيث النافع، متوجهاً إلى الله سبحانه وتعالى أن يجعل دولة الإمارات واحة خيرٍ وبركةٍ ونماءٍ وسائر ربوع الكون وأن يحفظ بحفظه صاحب السمو رئيس الدولة والقيادة الرشيدة وأن يوفقهم لما فيه الخير لشعبهم والأمة عامة.