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الامارات | شرطة دبي توقع مذكرة تفاهم مع معهد العلوم الجنائية الأمريكي

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دبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقَّعت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، مذكرة تفاهم مع معهد العلوم الجنائية وعلم الجريمة في ولاية آلاسكا الأمريكية، بهدف توطيد أواصر التعاون في مجال البحث والتطوير والتدريب وتبادل المعلومات.

وقع المذكرة من جانب شرطة دبي، المقدم خبير دكتور راشد الغافري، نائب مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة لشؤون الإدارة، ومن جانب معهد العلوم الجنائية وعلم الجريمة الدكتور برينت إي تورفي، مدير المعهد، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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