الامارات | شرطة دبي توقع مذكرة تفاهم مع معهد العلوم الجنائية الأمريكي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقَّعت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، مذكرة تفاهم مع معهد العلوم الجنائية وعلم الجريمة في ولاية آلاسكا الأمريكية، بهدف توطيد أواصر التعاون في مجال البحث والتطوير والتدريب وتبادل المعلومات.

وقع المذكرة من جانب شرطة دبي، المقدم خبير دكتور راشد الغافري، نائب مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة لشؤون الإدارة، ومن جانب معهد العلوم الجنائية وعلم الجريمة الدكتور برينت إي تورفي، مدير المعهد، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.