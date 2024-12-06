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تنبيه من شرطة أبوظبي للسائقين

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ابوظبي - سيف اليزيد - نبّهت شرطة أبوظبي، مساء اليوم، السائقين إلى ضرورة "توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل ⁧الضباب⁩".
وفي منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، دعت الشرطة "للالتزام بالسرعة المتغيرة الموضحة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية"، متمنية السلامة للجميع.
بدوره، أشار المركز الوطني للأرصاد إلى وجود "فرصة تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية، وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية".
وأضاف، على منصة "إكس"، أن ذلك يمكن أن يحدث "من الساعة 01:00 وحتى الساعة 09:00 يوم السبت 07/12/2024".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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