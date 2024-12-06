جامع الشيخ زايد الكبير في إندونيسيا وجامعة نهضة العلماء يحتفلان بعيد الاتحاد الـ53

ابوظبي - سيف اليزيد - سولو - أندونيسيا (الاتحاد)

احتفل جامع الشيخ زايد الكبير في مدينة سولو وجامعة نهضة العلماء في مدينة يوجياكارتا الإندونيسية بعيد الاتحاد الـ53 لدولة الإمارات، بتنظيم فعاليات مميزة امتدت على فترتين خلال اليوم.

شهدت الفترة الصباحية، التي أقيمت في حرم جامعة نهضة العلماء في يوجياكارتا، فقرات تراثية إماراتية شملت عروض "اليولة" و"الحربية"، إضافة إلى كلمات ترحيبية ألقاها الدكتور ويديا برياهيتا بوجي بودويو، رئيس الجامعة، حيث أشاد بالتجربة التنموية لدولة الإمارات وحرص قيادتها الرشيدة على الاستثمار في الإنسان والتعليم، وقد لاقت الفعالية حضوراً واسعاً من طلبة الجامعة والمجتمع المحلي، مما عكس عمق الروابط الثقافية بين البلدين.

كما تطرقت الاحتفالية إلى مشروع كلية محمد بن زايد للدراسات المستقبلية، التي وُضع حجر أساسها في الأول من فبراير 2024 بحضور فخامة جوكو ويدودو، الرئيس السابق لإندونيسيا، ويأتي هذا الصرح الكبير ضمن أطر التعاون بين جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وجامعة نهضة العلماء، لتعزيز التعليم العالي في مجالات الدراسات المستقبلية والعلوم الإنسانية، مع التركيز على قيم التسامح والتعايش والاستدامة.

وخلال الفترة المسائية، استضاف جامع الشيخ زايد الكبير في سولو احتفالات خاصة بحضور كبار المسؤولين من الجانب الإندونيسي، وبدأت برفع العلم الإماراتي وعزف السلام الوطني، وتضمنت الفعاليات كلمات تحت عنوان "الاتحاد والنجاح"، إلى جانب عروض فنية جمعت بين التراث الثقافي الإماراتي، مثل "العيالة" و"الحربية" و"العازي"، والرقصات التقليدية الإندونيسية، مما أبرز أوجه التشابه الثقافي بين البلدين.

حظيت الفعاليات بإقبال كبير من أهالي مدينة سولو والمدن المجاورة، مما يجسد الدور الحيوي لجامع الشيخ زايد الكبير في تعزيز التفاهم الثقافي والتعاون بين البلدين.

وأكد الدكتور سلطان الرميثي، رئيس مركز جامع الشيخ زايد الكبير في سولو، خلال كلمته، أن هذه الاحتفالات تسهم في تعزيز العلاقات الثقافية بين الإمارات وإندونيسيا، وتسليط الضوء على القيم الإماراتية المستمدة من إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. كما أشار إلى أهمية هذه الفعاليات في تعريف المجتمع الإندونيسي بالتراث الإماراتي العريق وقيمه الإنسانية.