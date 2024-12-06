عبدالملك بن كايد يحضر احتفالية بمناسبة "عيد الاتحاد"

ابوظبي - سيف اليزيد - رأس الخيمة (وام)

حضر معالي الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، الاحتفالية التي أقامها المواطن سالم الغيص الزعابي في منزله بمنطقة الدفان برأس الخيمة بمناسبة احتفالات الدولة بـ"عيد الاتحاد الـ53".

وبارك معالي الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي للمواطن سالم الزعابي مبادرته السنوية في تحويل منزله إلى "متحف وطني مفتوح"، مواكباً احتفالات الدولة بعيد الاتحاد، حيث يضم مجموعة كبيرة من الصور الوطنية والتاريخية لقيادات الدولة، وشيوخ الإمارات المؤسسين، رحمهم الله، إلى جانب صور لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود والشيوخ، بالإضافة إلى مجموعة من الرموز الوطنية والأدوات والنماذج التراثية التقليدية.