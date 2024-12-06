الامارات | داوود الهاجري: توجيهات القيادة كانت حافزاً للبذل والعطاء لجعل دبي المدينة الأفضل عالمياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 06 ديسمبر 2024

تقدم مدير عام بلدية دبي السابق، داوود الهاجري بالشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، على دعم سموهم خلال فترة عمله.

وأضاف الهاجري في تدوينة عبر منصة “أكس”: أن توجيهات القيادة الكريمة كانت حافزاً للبذل والعطاء للارتقاء بالخدمات المقدمة لجعل دبي المدينة الأفضل عالمياً.

وبارك الهاجري للمدير العام لبلدية دبي، بالإنابة، مروان بن غليطة على الثقة متمنياً له التوفيق والنجاح.

ووجه الشكر لفريق بلدية دبي وعمله معهم خلال الفترة الماضية.