الإمارات الأولى عربياً في نتائج دراسة TIMSS بمعدل أداء فاق المتوسط العالمي

ابوظبي - سيف اليزيد - حققت دولة الإمارات العربية المتحدة، نتائج متقدمة في دراسة (TIMSS) 2023 حيث احتلت الإمارات المركز الأول عربياً في الدراسة التي تقيس مدى تقدم الطلبة في الصفين الرابع والثامن في مادتي العلوم والرياضيات. وشارك في الدراسة، التي تعقد كل أربع سنوات، أكثر من 64 دولة من مختلف دول العالم.

جاء ذلك، خلال ملتقى إعلان نتائج دول العالم ودول مجلس التعاون في دراسة TIMSS 2023 الذي استضافته وزارة التربية والتعليم لأول مرة في متحف المستقبل بدبي، حيث أعلنت الجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي نتائج الدراسة الخاصة بدول العالم عبر بث مباشر مع كافة الدول المشاركة بالدراسة، بحضور قادة الجهات التعليمية في دولة الإمارات بما في ذلك وزارة التربية والتعليم، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، بالإضافة إلى عدد من الوفود من جامعة بوسطن الأميركية ومكتب التربية العربي لدول الخليج الذي يعتبر شريكا رئيسيا في الملتقى ووفود من دول الخليج العربي وعدد من مدراء المدارس الحكومية والخاصة ومدراء النطاق.

وهنأت معالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم، طلبة الإمارات على ما حققوه من نتائج مميزة في دراسة TIMSS، مؤكدة أن هذه النتائج تعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة لتحسين أداء الدولة في مختلف الدراسات الدولية والمعيارية ذات الصلة، مشيرة في الوقت نفسه إلى الأهمية البالغة لهذه الدراسات التي تحظى باهتمام عالمي كبير، حيث تُعد أداة رئيسية لرصد مدى تطور المنظومات التعليمية على مستوى العالم، وتحديد الاتجاهات الاستراتيجية اللازمة لدفع عجلة التطوير.

وأوضحت معالي الوزيرة أن النتائج أظهرت تقدماً ملحوظاً تجاوز المتوسط العالمي، سواء في المدارس الحكومية أو الخاصة والتي بلغ عددها 750 مدرسة مشاركة في هذه الدراسة، مؤكدةً أن دولة الإمارات تأتي من بين ثلاثة دول فقط حققت تقدماً ملحوظاً في نتائج مادة العلوم من بين كافة الدول المشاركة، الأمر الذي يعكس تطوراً ملموساً في جودة التعليم ومستوى التحصيل العلمي للطلبة، في إطار رؤية الوزارة لتحقيق ريادة تعليمية عالمية.

وبينت معاليها أن وزارة التربية والتعليم عملت، بالتعاون مع كافة الفرق المختصة، على تعزيز مهارات الطلبة في مجالات العلوم والرياضيات والارتقاء بتنافسيتهم على المستوى العالمي، بما ينسجم مع خطط ومستهدفات دولة الإمارات المرتبطة بقطاع التعليم، لافتةً إلى أن تحسن نتائج قطاع التعليم في مختلف المؤشرات الدولية المرتبطة ذات الصلة يعتبر إحدى الموجهات الرئيسية في استراتيجية الوزارة وأولوياتها خلال المراحل المقبلة.

وبالمقارنة مع نتائج دراسة TIMSS لعام 2019، سجل أداء طلبة دولة الإمارات في دورة 2023 قفزة نوعية، حيث ارتفع أداء طلبة الصف الرابع في مادة الرياضيات بمقدار 17 نقطة، وفي مادة العلوم بمقدار 22 نقطة. أما في الصف الثامن، فقد شهد الأداء تحسناً ملحوظاً، بزيادة قدرها 15 نقطة في مادة الرياضيات و14 نقطة في مادة العلوم.

وتضمن الملتقى، الذي عقد على مدار يومين بتاريخ 4 و5 ديسمبر الجاري 2024 مناقشة النتائج الخاصة بدول الخليج، والمبادرات التي قامت بها كل دولة لرفع مستوى الطلبة في مادتي الرياضيات والعلوم، إلى جانب إعلان نتائج بقية دول العالم، وبعض الندوات والحلقات النقاشية التي تركزت حول الجوانب المستقبلية في تعليم الرياضيات والعلوم، وفعالية المناهج المطبقة وطرق التدريس، إلى جانب بعض التوصيات الخاصة برفع مستوى الطلبة.

كما وفر الملتقى منصة لتبادل الخبرات مع الدول الأخرى والمشاركين في الدراسة، وتقوية سبل التعاون الدولي في مجالات التعليم والبحث التربوي، وتعزيز تنافسية دولة الإمارات من خلال إبراز مكانتها على الساحة العالمية كإحدى الدول الرائدة في مجال التعليم.