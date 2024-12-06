الامارات | مطر الطاير: نعاهد القيادة على مضاعفة الجهود لتحقيق النتائج الاستثنائية لدبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 06 ديسمبر 2024

تقدّم المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، معالي مطر الطاير، بخالص الشكر والتقدير والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "رعاه الله" على الثقة الغالية ودعم سموه الكبير والمتواصل لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، مضيفاً: هذا الدعم هو ما مكننا من تحقيق تغييرات كبيرة وملموسة في المؤسسات الحكومية ضمن هذا المسار والتي تشمل بلدية دبي ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان ودائرة الأراضي والأملاك، لا سيما من النواحي التنظيمية والاستراتيجية، بهدف الارتقاء بالأداء إلى مستويات جديدة تواكب التطلعات وتعزز صدارة دبي في قطاعات البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة.

وأضاف الطاير: تبدأ اليوم هذه المؤسسات مرحلة جديدة في عملها، لتعزيز مكانة دبي كأفضل مدينة للحياة في العالم، مضيفاً: ونحن، إذ نجدد شكرنا لسموه، نؤكد أن توجيهات سموه السديدة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم "حفظهم الله"، ستظل الدافع لنا لمواصلة العمل في ملفات استراتيجية على مستوى حكومة دبي معاهدين القيادة الرشيدة حفظها الله على بذل الجهود المضاعفة لتحقيق النتائج الاستثنائية. كما نتمنى كل التوفيق للأخ مروان بن غليطة في منصبه الجديد.