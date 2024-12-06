«ضمان» تمدد ساعات العمل خلال مهلة تسوية أوضاع المخالفين

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت الشركة الوطنية للضمان الصحي - ضمان، عن تمديد ساعات العمل في فروعها خلال مهلة تسوية أوضاع المخالفين وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تقديم تجربة ميسرة تضمن إنجاز المعاملات بكفاءة وسهولة.

وأوضحت الشركة أنه سيتم تمديد فترة العمل في فرع الشركة الرئيسي بأبوظبي وفرعي مصفح والعين ابتداءً من 9 ديسمبر الجاري، حيث ستستقبل تلك الفروع المتعاملين من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساءً خلال أيام الأسبوع، ومن الساعة الثامنة صباحاً حتى الخامسة مساءً في عطلة نهاية الأسبوع، بما يسهم في تقليل أوقات الانتظار وتعزيز مستويات رضا المتعاملين وتمكين فرق عمل الشركة من تقديم الدعم اللازم للمتعاملين بشكل أكثر فاعلية وإدارة الارتفاع الحالي بمستويات الطلب بكفاءة أكبر.

كما دعت الشركة متعامليها للاستفادة من منصاتها الرقمية للحصول على خدمات تجديد وإدراج مشتركين جدد في وثيقة التأمين الأساسية للأفراد والمجموعات الصغيرة؛ إذ يمكن الحصول على هذه الخدمات عبر تطبيقي ضمان وثقة وموقعها الإلكتروني، ما يوفر على المتعاملين الحاجة لزيارة فروع الشركة لإتمام معاملاتهم.

ويمكن الحصول على خدمة تجديد أو إدراج مشتركين جدد في وثيقة التأمين الأساسية للأفراد عبر تطبيقي ضمان وثقة والموقع الإلكتروني للشركة فيما يتوجب على المجموعات الصغيرة زيارة الموقع الإلكتروني للشركة للحصول على خدمات تجديد أو إدراج مشتركين جدد في الوثيقة.

وأوضحت الشركة أنه يمكن التقديم على خدمة تجديد أو إدراج مشتركين جدد في وثيقة التأمين الأساسية عبر

الرابط التالي:

https://www.damanhealth.ae/eDamanApp/loadADBasicContactForm.action

أو عبر البحث عن خدمة تجديد أو إدراج مشتركين جدد للأفراد على تطبيقي ضمان وثقة.