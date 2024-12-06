«الهلال الأحمر» يكرّم متطوعيه في المكلا

ابوظبي - سيف اليزيد - كرمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، خلال احتفالها أمس في مدينة المكلا، باليوم العالمي للتطوع الذي يصادف 5 ديسمبر من كل عام، 100 متطوع ومتطوعة من ساحل حضرموت، الذين شاركوا في مشاريع الهيئة التنموية والإغاثية والصحية، وذلك تقديرا لجهودهم في تعزيز العمل الإنساني والصحي والتنموية خلال العام 2024م.

حضر الحفل، سعادة حميد راشد الشامسي، مستشار التنمية والتعاون الدولي ممثل الهيئة في محافظة حضرموت، وأحمد باضروس مدير مكتب الشئون الاجتماعية والعمل.

وأعرب سعادة المستشار حميد راشد الشامسي، في كلمته خلال الحفل، عن فخره بجهود المتطوعين، مشددًا على أن العمل التطوعي هو حجر الزاوية في قيم الهيئة.

وقال إن تواجد المتطوعين خلال الحفل هو دليل على أن العطاء بلا حدود هو أساس بناء المجتمعات وتعزيز أواصر الإنسانية، مؤكدا أهمية دعم المتطوعين وتطوير مهاراتهم، مشددا على أن كل مبادرة تطوعية تسهم في تحسين حياة الأفراد وتساعد في بناء مستقبل أفضل.

من جهته أعرب أحمد باضروس عن تقديره الكبير لدور المتطوعين كركيزة أساسية في تحقيق أهداف الهيئة، مؤكدا أن روح العطاء والعمل التطوعي تعزز من تماسك المجتمع، مما يسهم في تلبية احتياجات الفئات الأكثر ضعفًا.

وتضمن الحفل عروضًا تقديمية حول المشاريع الإنسانية التي نفذتها الهيئة في حضرموت، بما في ذلك إعادة تأهيل البنية التحتية التعليمية والصحية، وتوزيع المساعدات الغذائية، وتنفيذ حملات طبية.

كما قدم الشامسي محاضرة حول أهمية العمل التطوعي وتأثيره الإيجابي على الأفراد والمجتمع، وأهمية ترسيخ ثقافة العمل التطوعي وروح المبادرة والتطوع لدى المتطوعين والعمل على تعزيز قيم الانتماء والولاء لديهم في بناء مجتمعهم، وتحفيزهم على تقديم خدمات تطوعية تسهم في إقامة علاقات إيجابية مع أفراد المجتمع ومؤسساته المختلفة، وتضمنت المحاضرة فقرات تفاعلية لتشجيع الشباب على الانخراط في العمل التطوعي

وأشاد الحضور بالدور الفعال الذي تقوم به هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في دعم المجتمعات المحلية في اليمن، مؤكدين ضرورة تعزيز هذه المبادرات الإنسانية لتحقيق التنمية المستدامة.

واختتم الحفل بالتقاط صورة جماعية للمتطوعين، في أجواء مليئة بالفخر والفرح لما تم تحقيقه من إنجازات.