غداً صلاة الاستسقاء بمساجد الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - إبراهيم سليم ( أبوظبي)

تقام غداً في تمام الساعة 11 صباحاً صلاة الاستسقاء، على مستوى الدولة، وذلك تأسياً بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بإقامة صلاة الاستسقاء طلباً لنزول الغيث، حيث وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد الدولة.

ومن جهتها أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، جاهزية جميع المساجد على مستوى الدولة لإقامة صلاة الاستسقاء، حيث تم التعميم على كل المسؤولين وأئمة المساجد بتجهيز المساجد لاستقبال المصلين.