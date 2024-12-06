عبدالله بن زايد يشهد احتفال وزارة الخارجية بعيد الاتحاد الـ 53

ابوظبي - سيف اليزيد - شهد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مساء أمس، احتفال وزارة الخارجية بعيد الاتحاد الـ53 الذي أقيم في مقر الوزارة في أبوظبي.

حضر الاحتفال معالي زكي أنور نسيبة، مستشار رئيس الدولة للشؤون الثقافية، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة، ومعالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وسعادة خالد عبدالله بالهول، وكيل وزارة الخارجية، ومساعدو وزير الخارجية والوكلاء المساعدون ومديرو الإدارات، إلى جانب عدد من سفراء ورؤساء البعثات التمثيلية لدى الدولة وموظفي ومنتسبي الوزارة.

وتضمن الاحتفال مجموعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والثقافية والتوعوية التي أضفت أجواءً وطنية مفعمة بالفخر والاعتزاز؛ حيث استضافت الوزارة طلاب مدرسة ياس الذين قدموا مسرحية موسيقية تحكي قصة اتحاد دولة الإمارات.

كما شمل الاحتفال عروضاً تراثية تضمنت رقصات فلكلورية، احتفاءً بالإرث الثقافي الغني لدولة الإمارات.