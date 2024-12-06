محمد بن راشد يصدر قراراً بتعيين مروان بن غليطة مديراً عاماً لبلدية دبي

ابوظبي - سيف اليزيد - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" قراراً بتعيين مروان بن غليطة مديراً عاماً لبلدية دبي بالإنابة.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «الإخوة والأخوات.. نعلن اليوم عن تعيين مروان بن غليطة مديراً عاماً لبلدية دبي بالإنابة بالإضافة لمهامه الحالية.. مروان أحد خريجي برنامج القيادات، وسمعته طيبة في التواصل مع الجمهور وتسهيل أمورهم والتعاون مع بقية المؤسسات.. وأمامه مهمة تطويرية كبيرة في أهم وأعرق مؤسسة حكومية في دبي».

وأضاف سموه «كما أشكر الأخ داوود الهاجري على جهوده وعمله وتفانيه خلال السنوات السابقة في بلدية دبي.. كانت سنوات تحولية في دبي.. واستطاع مواكبتها والنجاح فيها.. وتمنياتي له بالنجاح خلال الفترة المقبلة في حياته العملية».

واختتم سموه: «وتقديري أيضاً للأخ مطر الطاير الذي أشرف خلال الفترة الماضية على مجموعة من المؤسسات الحكومية في دبي كبلدية دبي والإسكان ودائرة الأراضي وغيرها وخاصة من النواحي التنظيمية والاستراتيجية. واليوم تبدأ هذه المؤسسات مرحلة جديدة في عملها الخدمي والاقتصادي وتواصل مسيرتها لتكون دبي أفضل مدينة للعيش في العالم ».