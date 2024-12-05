سيف بن زايد يترأس اجتماع مجلس السعادة والإيجابية بوزارة الداخلية

ابوظبي - سيف اليزيد - ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، اليوم اجتماع مجلس السعادة والإيجابية بوزارة الداخلية.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «ترأست اليوم اجتماع مجلس السعادة والإيجابية بالداخلية، وناقشنا نتائج المؤشرات الإستراتيجية في المجالات المرورية والجنائية والسلامة المدنية، واستعرضنا الجاهزية الاستباقية المعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لمواجهة المخاطر المحتملة، بالإضافة إلى مناقشة مستويات التقدم في مكافحة الجرائم الإلكترونية والظواهر الإجرامية الحديثة، وقمنا بتقييم الخطط الراهنة وأفضل السبل لتحقيق مؤشرات "نحن الإمارات" بما يضمن استدامة تعزيز الشعور بالأمن والأمان لكافة أفراد مجتمع الإمارات».