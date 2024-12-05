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«صحية الوطني» تعتمد خطة لدراسة سياسة الحكومة في تعزيز معدلات الإنجاب بالدولة

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ابوظبي - سيف اليزيد - اعتمدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم بمقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة محمد أحمد اليماحي رئيس اللجنة، خطة عملها لدراسة موضوع سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من الدكتورة سدرة راشد المنصوري مقررة اللجنة، وسمية عبدالله السويدي، ومحمد حسن الظهوري، وناعمة عبدالله الشرهان أعضاء المجلس الوطني الاتحادي. وستتم دراسة الموضوع وفق عدة محاور هي دور التشريعات في تعزيز معدل الإنجاب في الدولة، وسياسات واستراتيجيات الدولة بشأن تعزيز معدلات الإنجاب، والعوامل الاقتصادية والاجتماعية لمعدل الإنجاب في الدولة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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