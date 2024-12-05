شرطة أبوظبي تُطلع "الطلبة الدوليين" على ممارسات التدريب الافتراضي

ابوظبي - سيف اليزيد - أطلعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وفد من برنامج الطلبة الدوليين 2024-2025، على أفضل الممارسات المتطورة التي يطبقها مركز التدريب الافتراضي في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية، وتشمل التدريب باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز والمحاكاة والذكاء الاصطناعي في التدريب التفاعلي وعن بعد.

والتقى اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية الوفد الزائر، بحضور المقدم الدكتور الشيماء طالب حسين نائب مدير مركز التدريب الافتراضي، وعدد من الضباط.

وشملت الزيارة عرضاً تقديمياً عن مركز التدريب الافتراضي وتوضيحي عن الآليات والإجراءات المطبقة على الأنظمة، والتقنيات الخاصة على الواقع المعزز والبرامج الافتراضية المطبقة والمنفذة.

وتجول الوفد في مجمع التدريب الافتراضي واطلع على تجربة السيناريوهات الافتراضية، التي تم تطويرها داخليا في المركز ويتم تدريب قوة الشرطة باستخدامها، بما في ذلك سيناريو الإسعافات الافتراضي.

وثمن الوفد الإنجازات التطويرية الكبيرة التي حققتها شرطة أبوظبي، بمواكبة ثورة التقنيات مثل الواقع المعزز والافتراضي في التدريب، إسهاماً في رفع كفاءة الأعمال الشرطية والأمنية واستحداث وتطوير برامج وأنظمة التدريب الافتراضي والمحاكاة بأعلى جودة وأحدث التقنيات تلبية لاحتياجات البرامج التدريبية.