الإمارات.. الأولى إقليمياً وعربياً وخليجياً في مؤشر الأداء البيئي 2024

ابوظبي - سيف اليزيد - أسهمت العديد من مؤشراتِ القطاعِ البيئي في جعلِ دولةِ الإمارات العربية المتحدة تتبوأ الصدارة إقليمياً وعربياً وخليجياً وفقَ مؤشرِ الأداء البيئِي لعام 2024 الصَادر عن جامعتي يال وكولومبيا.

فقدْ حصلَت دولة الإمارات على المركزِ الأول عالمياً في 5 خمسة ِمؤشراتٍ للأداءِ البيئي، وهي: صرامةُ الحمايةِ البحريةِ، الصيدُ بشباكِ الجرِ في القاعِ، مُعالجةُ مياه الصرف الصحِي، إعادةُ استخدامِ مياه الصرف الصحِي، وصافي تدفقاتِ الكربون، لتواصلَ بذلكَ مسيرتَهَا في تعزيزِ الاستدامةِ البيئيةِ.

وتحظى دولة الإمارات بسجلٍ حافلٍ في مجالِ الاستدامةِ البيئيةِ، وتحقيقِ المُحافظةِ على التنوعِ البيولوجي والتَصدي لتغيرِ المُناخ.

الإماراتُ تعتبرُ أولَ دولةٍ في منطقةِ الشرقِ الأوسط تعلنُ هدفَهَا لتحقيقِ الحيّاد المُناخي بحلولِ عام 2050.

وأول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصادق على اتفاق باريس وتلتزم بخفض الانبعاثات الكربونية

كمَا أنها أولُ دولةٍ في الشرقِ الأوسط وشمالِ أفريقيا تصادقُ على اتفاقِ باريس وتلتزمُ بخفضِ الانبعاثاتِ الكربونيةِ، وكانت الدولةُ سباقةً على مُستوى المنطقةِ في تحديدِ أهدافٍ للطاقةِ المُتجددةِ والحفاظِ على التنوعِ البيولوجي بما يتناسبُ مع طموحاتِهَا المُناخية.

وتبوأتْ دولةُ الإمارات المراكزَ الأوْلَى عالمياً في الكثيرِ من القطاعاتِ المُتعلقةِ بحمايةِ البيئةِ خلالَ الأعوامِ المَاضية، حيثُ جاءَتْ في المركزِ الثاني عالمياً في مُؤشر الرضا عن جهودِ المُحافظةِ البيئيةِ، وفقَ تقريرِ مُؤشر الازْدِهَارِ 2023، والمركزِ الثالثَ عشرَ عالمياً في مُؤشرِ القوانين البيئيةِ بحسبِ تقريرِ التنافسيةِ العالميةِ 2023.

ووفقاً لتقريرِ أرقامِ الإمارات 2023 الصادر عن المركزِ الاتِّحَادي للتنافسيةِ والإحصاءِ، فقدْ تصدرَتْ دولة الإمارات دولَ العالمِ في 14 فرعياً مرتبطاً بتحقيقِ أهدافِ التنميةِ المُستدامةِ 17.

كما تصدرَتْ الإماراتُ دولَ العالم في نسبةِ الرضا عن النقلِ العَام بنسبةِ ستةٍ وثمانين 86 في المئةِ، وذلكَ ضمنَ هدفِ «مُدنٌ ومُجتمعاتٌ محليةٌ مُستدامةٌ» لسنةِ 2023.

تتصدر الإمارات مؤشري نسبة الوصول إلى الوقود النظيف والتكنولوجيا لأغراض الطهي ونسبة الوصول إلى الكهرباء.

أما في هدفِ «طاقةٌ نظيفةٌ بأسعارٍ معقولةٍ» فقدْ تصدرَتْ الإمارات مُؤشري نسبةِ الوصولِ إلى الوقودِ النظيفِ والتكنولوجيا لأغراضِ الطهي، ونسبةِ الوصولِ إلى الكهرباء بتحقيقِ نسبةِ مئةٍ 100 في المئةِ للمُؤشرين.

تحتل دولة الإمارات مكانةً مرموقةً بين الدولِ الأكثرَ قدرةً على استشرافِ المُستقبل ومُواجهةِ التحدياتِ وتحقيقِ الإنجازاتِ المتفردةِ في كافةِ مجالاتِ القطاع البيئي الذي ظلّ نابضاً في قلبِ مسيرةِ التنميةِ على مدار العقودِ الخمسةِ الماضية، وسيبقَى كذلكَ خلالَ العقودِ الخمسةِ القادمةِ حتى مئويةِ الإمارات 2071 .