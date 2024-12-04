الإمارات: استقرار المنطقة رهن بحل دائم للصراع العربي الإسرائيلي

ابوظبي - سيف اليزيد - نيويورك (الاتحاد)

جددت دولة الإمارات العربية المتحدة دعوتها إلى وقف إطلاق النار الفوري والشامل في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام وعلى نطاق واسع، وإطلاق سراح جميع الرهائن والمعتقلين وإنهاء الانتهاكات الممنهجة ضد المدنيين في غزة، مؤكدةً أنها ستظل ملتزمة بدعم جميع الجهود الرامية إلى إنهاء النزاعات، وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، وحماية كرامة وحقوق الشعب الفلسطيني.

وأكدت الإمارات في بيان خلال مناقشة الجمعية العامة بشأن القضية الفلسطينية، ألقاه السفير محمد أبو شهاب، المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، التضامن الدائم مع الأشقاء الفلسطينيين الذين يواجهون مآسي وتداعيات متعددة الأبعاد، في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، والتصعيد المتواصل في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

وجدد البيان دعوة الإمارات إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام وعلى نطاق واسع، والإفراج عن كافة الرهائن والمحتجزين، مؤكداً على الرفض القاطع لسياسة العقاب الجماعي الإسرائيلية، ومشدداً على ضرورة احترام كافة الأطراف للقانون الدولي الإنساني، ووقف الانتهاكات الممنهجة ضد المدنيين في غزة.

وقال البيان: إن «الإحصائيات والنسب المئوية لا يمكن أن توضح التأثير الفعلي لهذه الحرب، وحجم تداعياتها التي قد تمتد لعقود، بما في ذلك الآثار النفسية العميقة في نفوس من عاصروا ويلاتها، والذين ينظرون لأرقام القتلى والجرحى كتذكار لكل من فقدوهم من أبناء وإخوة وأهلٍ وأصدقاء، ويرون الأنقاض كبقايا لمنازلهم التي ضمت عائلاتهم وأجدادهم، ومحيطهم الذي ترعرعوا في أرجائه».

وأضاف: «منذ اندلاع الحرب في غزة، كانت دولة الإمارات، قيادة وشعباً، سباقة في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، وقد تجلى ذلك في مبادرات إنسانية عديدة، تضمنت إرسال المساعدات عبر البر والبحر والجو».

وأشار البيان إلى أن تحقيق الاستقرار طويل الأمد في المنطقة يتطلب إيجاد حل دائم وشامل وعادل للصراع العربي الإسرائيلي، استناداً إلى حل الدولتين، ووفقاً لخارطة طريق واضحة وشفافة ولا يمكن التراجع عنها، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي ختام البيان، أكدت الإمارات أنها ستظل داعمة لكافة المساعي والجهود الدولية الرامية إلى إنهاء النزاعات وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، وصون كرامة الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف.