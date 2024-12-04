«قرية القمر» تختار أبوظبي موقعاً للاحتفال باليوم الدولي

ابوظبي - سيف اليزيد - فيينا (وام)

أعلنت جمعية قرية القمر، وهي منظمة غير حكومية تُعنى بتعزيز التعاون الدولي لتطوير «الاقتصاد القمري»، شراكة مع مجلس الإمارات لتنمية علاقات العمل، لإنشاء مركز قرية القمر في أبوظبي.

وتصبح أبوظبي بموجب الشراكة موقعاً رئيسياً للاحتفال، باليوم الدولي للقمر في شهر يوليو العام المقبل، وتستضيف الورشة والندوة السنوية التاسعة للجمعية في نوفمبر 2025.

وتؤكد الشراكة التي تم الإعلان عنها خلال الورشة والندوة السنوية الثامنة للجمعية، التي عُقدت في لوكسمبورغ، بالتزامن مع احتفالات الإمارات بعيد الاتحاد الـ 53، على المكانة المتنامية للدولة في قطاع الفضاء العالمي والتزامها بتطوير الابتكار والدبلوماسية في هذا المجال.

جدير بالذكر أن اليوم الدولي للقمر، الذي اقترحته جمعية قرية القمر وأقرته الأمم المتحدة، يصادف 20 يوليو من كل عام، ويحتفى به تخليداً لأول هبوط بشري على القمر عام 1969، وبغرض إبراز إنجازات الدول في استكشاف القمر ورفع الوعي بمبادرات الاستكشاف المستدام.

وتخطط الجمعية لتنظيم حدث رئيسي في أبوظبي العام المقبل 2025، إلى جانب فعاليات مصغّرة حول العالم.