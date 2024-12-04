«نحتفل معاً».. تثري سفارات الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

في إطار احتفالات الإمارات بعيد الاتحاد الـ 53، أطلق الأرشيف والمكتبة الوطنية، مبادرة «نحتفل معاً»، لتزويد سفارات الدولة في مختلف دول العالم بصندوق يضم عدداً كبيراً من الصور التي تجسّد إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وقيام الاتحاد المجيد، والاستدامة، إضافة إلى شعار يحمل صورة المؤسس والباني الشيخ زايد، ومادة فيلمية تحكي قصة قيام اتحاد الإمارات، مما يسهم في إبراز الهوية الوطنية.

وتم تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، تأكيداً على روح التعاون والعمل المشترك بين مؤسسات الدولة.