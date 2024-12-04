الامارات | فلاورد وداماس للمجوهرات تعلنان عن شراكة استراتيجية للارتقاء بتجربة الإهداء في دول الخليج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، وداماس للمجوهرات، دار تصميم المجوهرات الرائدة في الشرق الأوسط، عن توقيع شراكة استراتيجية خلال حفل توقيع أقيم في المقر الرئيسي لشركة داماس للمجوهرات في دبي. وقد وقع الاتفاقية كل من رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في فلاورد، السيد /عبدالعزيز باسم اللوغاني ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في داماس للمجوهرات، السيد/ لوك بيراموند.

تمثل هذه الشراكة خطوة هامة لكلا العلامتين، حيث تجمع بين خبرة فلاورد في مجال الورود والهدايا المنسقة بعناية وتاريخ داماس للمجوهرات العريق في الأناقة والحرفية.



ستُطلق هذه الشراكة طويلة الأمد في البداية في المملكة العربية السعودية، مع خطط للتوسع إلى باقي أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، لتقديم تجربة هدايا فاخرة غير مسبوقة لعملاء فلاورد.



وكجزء من هذه الشراكة، سيتمكن عملاء فلاورد الآن من إضافة قطع فاخرة من مجوهرات داماس إلى الهدايا التي تشمل الورود والشوكولاتة وغيرها، مما يضيف قيمة إلى الهدايا. وستتعاون العلامتان أيضاً في إطلاق حملات تسويقية مشتركة لضمان نجاح الشراكة والحفاظ على حضور قوي في الأسواق الرئيسية.



قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في فلاورد، عبدالعزيز باسم اللوغاني: "تمثل هذه الشراكة خطوة هامة في تحقيق مهمتنا التي تهدف إلى إدخال البهجة وتوفير الراحة والابتكار في تجربة تقديم الهدايا. التعاون مع علامة عريقة مثل داماس للمجوهرات يتيح لنا توسيع عروضنا الفاخرة لتلبية احتياجات العملاء الباحثين عن التفرد والرقي. معاً، نعيد تعريف تجربة الهدايا في دول الخليج وخارجها."

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة داماس للمجوهرات: "نحن متحمسون لبدء هذه الشراكة مع فلاورد، المنصة الرائدة التي تسمح لنا بإيصال مجموعات المجوهرات الحصرية الخاصة بنا إلى جمهور أوسع. يمثل هذا التعاون خطوة مهمة في تعزيز حضورنا الرقمي وتوسيع نطاق وصولنا في المملكة العربية السعودية ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي الأوسع. معاً، نتطلع إلى تقديم تجربة تسوق سلسة ومتطورة لعملائنا، مع الاستمرار في الابتكار والنمو في السوق عبر المتجر الإلكتروني."



تؤكد هذه الشراكة على التزام كلا العلامتين بالابتكار والتميز، مما يضع معياراً جديداً في مجال الهدايا في المنطقة. من خلال الجمع بين متجر فلاورد الإلكتروني المبتكر وإرث داماس للمجوهرات وتصاميمها الفاخرة، تعد هذه الشراكة بتقديم تجربة فاخرة لا تُنسى للعملاء.

فلاورد متجر الكتروني تأسس عام 2017 معني بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت حيث تقوم بشراء الورود من أفضل المزارع في العالم وتوريدها إلى ورش عملها في جميع الدول التي تعمل بها ليتم تنسيقها من قبل المصممين المحترفين ومنسقي الورود. وتقوم الشركة بالتعاون مع عدد من المصممين والعلامات التجارية العالمية والمحلية لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات كالشوكولاتة والحلويات والعطور وغيرها التي يتم توصيلها في نفس اليوم عبر خدمة التوصيل الخاصة بالشركة لضمان أفضل تجربة للعملاء.