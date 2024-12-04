الامارات | مبنى جديد لأكاديمية شرطة دبي يُتوقع الانتهاء منه في 2027

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت "شرطة دبي عن تفاصيل مشروع أكاديمي متطور لأكاديمية الشرطة.وقال المهندس فيصل التميمي، مدير إدارة الأصول والمرافق في شرطة دبي إن المشروع التطويري الكبير الذي تعكف القيادة العامة لشرطة دبي على تنفيذه يتمثل في إنشاء مبنى جديد لأكاديمية شرطة دبي في منطقة الروية الأولى على مساحة 155 هكتارا. ويُتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع في عام 2027 ليصبح صرحًا أكاديميًا عالميًا يواكب التطورات الحديثة ويعزز مكانة شرطة دبي المتميزة في مجال التدريب الشرطي.

وأوضح التميمي أن المشروع يُعتبر مبادرة تعويضية من دبي القابضة للأرض الحالية التي تحتضن الأكاديمية في منطقة الصفوح، ويشمل أربع مناطق رئيسية، وتتضمن المنطقة السكنية التي تستوعب 1200 طالب وطالبة من المرشحين والمستجدين، إلى جانب المرافق الخدمية مثل المطاعم والنوادي الاجتماعية التي تتسع لـ 1367 شخصًا، ومرافق الإعاشة الأخرى.

وأشار إلى أن المنطقة الأكاديمية تشمل مباني الكليات والمرافق التعليمية والإدارية المتطورة، ومكاتب الطاقم الأكاديمي والإداري، إلى جانب الإدارة العامة للتدريب. ويتضمن المشروع أيضًا مركزًا صحيًا ومسرحًا يتسع لـ 1000 شخص، مما يعزز تجربة التعليم والتدريب لأفراد الشرطة.

ولفت إلى أن المشروع يتضمن منطقة رياضية متكاملة تحتوي على 17 مرفقًا رياضيًا، من بينها صالة رياضية مغلقة، مسابح داخلية وخارجية، وملعب كرة قدم أولمبي، كما تشمل المنطقة الرياضية ملاعب لألعاب البادل والتنس الأرضي والطائرة، بالإضافة إلى فندق سكني للفرق الرياضية مكون من 26 غرفة، أما المنطقة الرابعة فهي الميدان الرئيسي للأكاديمية الذي يستوعب 2500 شخص، مع مدينة تدريب للعمليات الشرطية، ومواقف سيارات تتسع لـ 1444 مركبة، ومسار للدراجات والجري بطول 3.3 كم.

وأكد أن المشروع يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للأكاديمية، حيث من المتوقع أن يرتفع عدد الطلاب من 780 طالبًا حاليًا إلى 2500 طالب، كما يشتمل المشروع على مضمار للجري وآخر للدراجات الهوائية بطول 3.5 كم، إضافة إلى مرافق تدريب مغلقة ومفتوحة مخصصة للعمليات الشرطية.