الامارات | شرطة دبي تتجاوز حاجز المليون ساعة تطوعية في 5 سنوات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجحت القيادة العامة لشرطة دبي في تحقيق إنجازات نوعية في مجال العمل التطوعي على مدار 5 سنوات، حيث بلغ عدد ساعات التطوع 1 مليون و254 ألفاً و761 ساعة نفذها موظفو شرطة دبي والمتطوعين الخارجيين من مختلف الجنسيات، ممن سجلوا في الفرص التطوعية التي توفرها منصة شرطة دبي للتطوع.

وتفصيلاً، سجلت شرطة دبي عبر منصتها للتطوع، 422 ألفاً و589 ساعة تطوعية منذ بداية العام الجاري 2024، و395 ألفاً و83 ساعة تطوعية خلال العام الماضي 2023، و200 ألف و820 ساعة خلال العام 2022، و150 ألفاً و810 ساعات تطوعية خلال العام 2021، و85 ألفاً و459 ساعة تطوعية خلال 2020.

كما وبلغ عدد المتطوعين في فعاليات التطوع من موظفي شرطة دبي خلال السنوات الخمسة، 54 ألفاً و388 مُتطوعاً، بينهم 10 آلاف و931 متطوع خلال العام الجاري 2024، و9 آلاف و46 متطوعاً خلال العام 2023، و15 ألفاً و538 متطوعاً خلال 2022، و17 ألفاً و318 متطوعاً خلال العام 2021، و1555 متطوعاً خلال العام 2020.

وعلى مستوى مشاركة المتطوعين من خارج شرطة دبي، فقط بلغ عدد المتطوعين خلال الـ 3 أعوام الماضية، 6 آلاف و375 متطوعاً، بينهم 2928 خلال العام الجاري 2024، و1093 خلال العام 2023، و2354 متطوعاً خلال العام 2022.

وجاء الإعلان عن هذه الإحصائيات، تزامناً مع يوم التطوّع العالمي الذي يصادف الـ 5 ديسمبر من كل عام، ويهدف إلى شكر الناس من جميع أنحاء العالم الذين يكرّسون وقتهم الثمين وجهودهم للخدمة التطوعية في العمل الإنساني.

وبمناسبة يوم التطوّع العالمي، أكد العميد علي خلفان المنصوري مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، أن القيادة العامة لشرطة دبي تحرص على الاحتفاء بهذه المناسبة العالمية التي تساهم في تعزيز المشاركات الفردية والمجتمعية في العمل الإنساني لخدمة المجتمع وإسعاده.

وأوضح أن شرطة دبي وبتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، حرصت دائماً على تعزيز مفهوم التطوع بين مُنتسبيها وشركائها من أفراد المجتمع، وذلك إيماناً بدور المتطوعين في مجتمعاتهم، وأثر التطوع على عملية تنمية ونهضة أي مجتمع، كونه يعزز من مفهوم العمل الجماعي، ويغرس مفاهيم التعاون البناء.

وأشار إلى أن شرطة دبي ساهمت من خلال منصة التطوع الخاصة بها، إلى تمكين أفراد المجتمع من موظفي شرطة دبي، وكذلك المجتمع الخارجي من التطوع مع شرطة دبي عن طريق التسجيل في الفرص التطوعية التي يتم طرحها في المنصة وتخدم عدة مجالات منها الإنسانية، الاجتماعية، الأمنية، والجنائية وغيرها.

وأكد العميد المنصوري، أن منصة التطوع في شرطة دبي أتاحت العديد من الفرص والتجارب للمتطوعين للعمل وتقديم الخدمات الإنسانية في مختلف المجالات في المجتمع، إلى جانب مساهمتها في رفع مستوى الوعي وثقافة التطوع، لافتاً إلى أن المتطوعين شاركوا من خلال المبادرات التي تطرحها المنصة في تنفيذ العديد من المبادرات التي ساهمت في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي، في تعزيز الأمن والأمان والعمل على إسعاد أفراد المجتمع، وتعزيز المسؤولية المجتمعية.

وأثنى العميد المنصوري على جهود كافة المتطوعين من شرطة دبي ومن خارجها الذين يُبادرون للمشاركة في الفرص التطوعية المُختلفة، مؤكداً أن شرطة دبي تحرص على تكريم المتطوعين وتمنحهم شهادات نظير جهودهم المجتمعية والإنسانية.