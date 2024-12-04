الامارات | مجلس " الإمارات الصحية" يناقش نتائج المشاريع التحولية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناقش مجلس ادارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، خلال اجتماعه السادس للعام الجاري 2024، الذي عقد اليوم بدبي عدداً من الموضوعات الهادفة من ضمنها الأداء المؤسسي للربع الثالث ونسب انجاز المشاريع التحولية، واطلع المجلس على مستجدات تنفيذها، والهادفة إلى تعزيز الخدمات الصحية بمختلف مستوياتها الوقائية والعلاجية والتأهيلية، وتحسين جودة حياة الأفراد وفق أفضل الممارسات العالمية.

ترأس الاجتماع سعادة الدكتور محمد سليم العلماء، رئيس مجلس الادارة بحضور أعضاء المجلس، وسعادة الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الامارات للخدمات الصحية.

وأكد، العلماء، أن المؤسسة حريصة على أن تكون من أوائل الجهات الحكومية في العمل بمنهج المشاريع التحولية منذ إطلاقها على مستوى الدولة، بهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى تقديم الخدمات الصحية التي تعتمد على أحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة، والتي تعزز من البروتوكولات العلاجية وتوفر أعلى معايير الخدمات الطبية الحديثة، بما يتناسب مع مكانة الدولة على خارطة الصحة العالمية.

وأشار الى أن الاستراتيجية التي تنفذها المؤسسة في هذا الشأن تأتي منسجمة مع سياسات الحكومة الرشيدة، ومتسقة مع الاستراتيجيات الوطنية الساعية إلى تطوير مجالات العمل الحكومي، وترسيخ مفاهيم التحول الرقمي في قطاع الخدمات الصحية، من خلال تبني أفضل المقاييس العالمية واستقطاب أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الطب الحديث.

وأكد العلماء خلال الاجتماع حرص المؤسسة على اتخاذ القرارات الإستراتيجية الهادفة لتعزيز أداء جميع الوحدات التنظيمية والمنشآت الصحية ومختلف قنوات تقديم الخدمة في المؤسسة، مشدداً على أهمية المضي قدماً في تحسين الجودة والفعالية والتميز في القطاع الصحي، وتوفير أفضل الممارسات الصحية للمجتمع وبشكل مستدام بما يساهم في تحقيق رؤية "نحن الإمارات 2031"، وتوفير نظاماً صحياً متقدماً ومتكاملاً لمختلف فئات المجتمع، مثمناً جهود جميع أعضاء المجلس ودورهم المحوري في تقديم الدعم والتوجيه لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة.

من جانبه أوضح السركال، أن الاجتماع استهدف بحث نتائج تنفيذ المشاريع التحويلية وفقاً للخطط والمراحل الزمنية المحددة، انسجاماً مع رؤية المؤسسة بأن تكون الوجهة الرائدة عالمياً في تقديم أعلى معايير الخدمات الصحية، والارتقاء بجودة حياة الأفراد عبر توفير خدمات صحية وعلاجية استباقية ومتكاملة، ومنظومة صحية قائمة على أحدث التقنيات الصحية والعلاجية المتقدمة، وبيئة عمل ترتكز على الكفاءات والمواهب الصحية المحترفة.

وأضاف، أن اجتماع مجلس الإدارة تناول نتائج المشاريع التحولية الكبرى للدورة الثانية (2023-2024)، وأهميتها في تحقيق محاور رؤية الإمارات 2031، منوها بالمخرجات التي تحققت من خلال المشاريع التحولية ونتائج الأداء المؤسسي للربع الثالث، مشيراً إلى أهمية تطبيق التجارب الناجحة وتبني أفضل الممارسات، والعمل بتضافر الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة التي تعزز الصحة والرعاية الطبية في الدولة من خلال مواصلة الابتكار والتحسين المستمر.

ولفت إلى أهمية التكيف مع التحولات العالمية والتحديات الصحية المستقبلية، عبر تعزيز الجاهزية والاستعداد للمستقبل بما يسهم في استدامة وجودة الخدمات الصحية، وتعزيز المستوى العام لخدمات الرعاية الصحية بما يقود إلى تحقيق رؤية الإمارات وأهدافها على المدى القريب والبعيد.

وتطرق أعضاء المجلس خلال الاجتماع إلى توصيات لجنة التدقيق والمخاطر، وكذلك توصيات لجنة التطوير والتحسين، وبحث الأداء المالي للمؤسسة وقرارات وتوصيات الاجتماع السابق للمجلس.