الامارات | مكتوم بن محمد يهنّئ هزاع بن زايد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنّأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، بتعيينه ممثلاً للحاكم في منطقة العين، مؤكداً سموه أن سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان قامة وطنية كبيرة، أسهم في خدمة الإمارات وأبوظبي على امتداد سنوات طويلة.

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، في منشور على منصة «إكس»، أمس: «أبارك لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، الثقة الغالية التي أولاها له صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتعيينه ممثلاً للحاكم في منطقة العين».

وأضاف سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: «سمو الشيخ هزاع قامة وطنية كبيرة، أسهم في خدمة الإمارات وأبوظبي على امتداد سنوات طويلة في مختلف المجالات، وأتمنّى لسموه التوفيق والسداد».