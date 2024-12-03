الامارات | بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي.. رئيس الدولة يُصدر مرسوماً أميرياً بتعيين هزاع بن زايد ممثلا للحاكم في منطقة العين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، مرسوماً أميرياً بتعيين سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثلاً للحاكم في منطقة العين.