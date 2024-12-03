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الامارات | بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي.. رئيس الدولة يُصدر مرسوماً أميرياً بتعيين هزاع بن زايد ممثلا للحاكم في منطقة العين

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، مرسوماً أميرياً بتعيين سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثلاً للحاكم في منطقة العين.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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