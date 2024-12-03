الامارات | شرطة عجمان تضبط سائقين وتحجز مركباتهم بسبب "القيادة المتهورة"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت شرطة عجمان من ضبط عدد من المركبات المخالفة للقوانين والضوابط المرورية في احتفالات عيد الاتحاد ال53، وذلك على شارع شاطئ عجمان، حيث تم حجز المركبات وتوقيف السائقين، وإحالتهم إلى مركز شرطة المدينة الشامل.

وأوضح نائب مدير إدارة المرور والدوريات، المقدم راشد حميد بن هندي، أن شرطة عجمان حجزت عددا من المركبات مع تسجيل المخالفات بسبب مخالفة قواعد واشتراطات الاحتفال باليوم الوطني ومخالفة قانون السير والمرور وقيادة المركبة بصورة تشكل خطراً على الجمهور، والتسبب في الإزعاج والضجيج، والقيام بتغيرات جوهرية في محرك المركبة، ومخالفة ضوابط تزيين المركبات والقيام بسلوكيات مخالفة وغير لائقة خلال الاحتفال باليوم الوطني.

وأوضح أن من ضمن المخالفات التي تم ضبطها خلال الاحتفالات باليوم الوطني استخدام أدوات الرش من قبل السائقين والركاب والخروج من سقف المركبة والنوافذ.

وأشار المقدم راشد حميد بن هندي أن السائقين الذين تم حجز مركباتهم خالفوا قانون السير والمرور بالرغم من التوعية المكثفة عبر مختلف وسائل الإعلام لضوابط واشتراطات الاحتفال باليوم الوطني، بما ينافي المشاركة في هذه المناسبة الوطنية بصورة تليق بمستوى ما وصلت إليه الدولة من حداثة وتطور واحترام للقانون والحرص على السلامة العامة.

ودعا المقدم راشد بن هندي سائقي المركبات والمحتفلين بهذه المناسبة إلى ضرورة الالتزام بالضوابط والاشتراطات والتقيد بقانون السير والمرور، محذرا من أن شرطة عجمان ستكون بالمرصاد لكل من يخالف القواعد والقوانين المرورية ويهدد سلامة الآخرين ويعرضهم للخطر.